Üst Geçidi Kullanmadı Canından Oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sularında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 51 yaşındaki Ahmet Yatağan, üst geçidin altında park halindeki 20 YK 898 plakalı otomobiline binmek istedi. Refüjü geçen Yatağan'a Antalya yönüne seyir halinde olan Orçun G. yönetimindeki 34 TA 6075 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Göktürk'ün kullandığı otomobilin ön ve sürücü kapısının camı kırılırken, Yatağan yola savruldu. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 51 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Yatağan'ın yakınları sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, Antalya yönüne trafik tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.