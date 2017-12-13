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Usta: Aydemir'in sözü bölücülüktür

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Usta: Aydemir'in sözü bölücülüktür
MHP Grup Başkanvekili Usta, HDP’li Baydemir'in 'kürdistan temsilcisiyim' sözlerine ilişkin, "Her türlü bölücülüğe ve bölücü söze karşıyız, burada bölücülük ifade eden bir söz söylenmiştir" dedi

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, HDP'li Osman Baydemir’in kürdistan temsilcisiyim demesi ve CHP’li vekillerin Baydemir'e ceza verilmesi aleyhinde olmalarını eleştirdi.

Usta söz alarak, şunları kaydetti; "Çok net bir şekilde hatip, ‘kürdistandan gelen bir milletvekiliyim’ diyerek aslında olmayan bir idari bölgeyi işaret etmiştir. İç Tüzük'ün 161'inci maddesinde ‘Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirir' diyor. İç Tüzük hükümlerinin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bizim de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak tutumumuz bu şekildedir."

'PKK AĞZIYLA KONUŞMAYIN'
Yapılan oylama sonucu Osman Baydemir’in 2 oturum geçici çıkarma ceza alması üzerine tekrar söz alan Usta, "Her türlü bölücülüğe ve bölücü söze karşıyız, burada bölücülük ifade eden bir söz söylenmiştir ve İç Tüzük hükümleri uygulanarak Meclisten geçici çıkarma cezası verilmiştir. Baydemir'in sözleri hiçbir şekilde kürsü dokunulmazlığıyla alakalı değildir. Yoksa bu İç Tüzük Maddesi'nin ne anlamı var? Köşeye sıkışıp PKK'ya, onun Meclisteki temsilcisi HDP'ye tavır takınamayanlar başka suçlamalarda bulunmasınlar, önce kendi tavırlarına baksınlar. Çok net bir şekilde burada kürdistan ifadesi kullanılıyor ve 'Ben kürdistan temsilcisiyim' diyor, CHP buna tavır takınamıyor, ondan sonra başka yerleri karıştırıyor. Burada kimse PKK ağzıyla konuşmasın" diye konuştu. Barış GÖK

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