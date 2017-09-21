Usta, fındık sorununu meclise taşıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, fındık sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyor.

MHP Grup Başkan vekili Usta, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin ve yapılabilecek düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla araştırma önergesi verdi.

"Türkiye'nin en değerli ihraç ürünlerinden olan fındığın, Karadeniz bölgesi için başka alternatifi de rakibi de yoktur" diyen Usta “Son 5 yıllık ortalama veriler dikkate alındığında ülkemiz, dünya fındık üretiminin %67’sini karşılamaktadır. Üretimden ihraç aşamasına kadar sektör yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. Dünya fındık ihracatının %75’ini Türkiye gerçekleştirmektedir. Fındığın en önemli özelliklerinden birisi ülkemize getirdiği döviz girdisinin tamamını milli kaynaklardan sağlamasıdır“ değerlendirmesinde bulundu.

FINDIK ÜRETİCİSİ YOKSULLAŞIYOR

Fındıkta, üretim, ticaret ve tüketim odaklı ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Usta, fındık üreticisinin, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı üretim maliyetini karşılayamadığını kaydetti. Fındık üretim maliyetlerinin en önemli unsurunun gübreleme, ilaçlama ve toplatma işçiliği olduğunu ifade eden Usta, küçük üreticilerin serbest piyasanın çarpık işleyişi içinde tüccarın insafına bırakıldığını, fındık üreticisinin her geçen gün yoksullaştığını belirtti.

Usta, "Fındık üreticisi yurt içinde fındığı toplayan birkaç tane yabancı firmanın insafına terkedilmektedir. Piyasada tek alıcı olan bu firmalar istedikleri şekilde fiyat belirleyerek çiftçinin mağdur olmasına yol açıyor, ülkemizin kaynaklarının da yurt dışına çıkarılmasına neden oluyorlar" diye konuştu. İsmail AKDUMAN