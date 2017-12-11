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Uyuşturucu Almak İçin Babasının Parasını Gasp Etti, Tutuklandı

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Uyuşturucu Almak İçin Babasının Parasını Gasp Etti, Tutuklandı
Samsun'da bir genç, uyuşturucu satın almak için babasının parasını gasp ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir genç, uyuşturucu satın almak için babasının parasını gasp ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki S.T., kahvehanede oturan babası O.T.'nin yanına giderek uyuşturucu almak için para istedi. Para vermeyen babasına saldırıp yere yatıran S.T., zorla 200 lira para alarak kaçtı. Söz konusu parayla kendisine uyuşturucu aldığı ileri sürülen S.T., babasının ihbarı üzerine İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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