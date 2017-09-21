Uyuşturucu Bağımlısı Genç Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi 902. Sokak'ta yaşayan M.E. (42) isimli şahsın evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, M.E. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrılarak M.E.'nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen M.E.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şahsın cesedinin başında uyuşturucu madde kullanımına yarayan araç-gereçler bulunduğu iddia edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.