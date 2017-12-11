Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" sucundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" sucundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri bir otomobilde bulunan A.Y. (29) ile yanında bulunan 2 kişiyi yakalandı. Yapılan aramada A.Y.'nin üzerinde 2 paket halinde 8,5 gram bonzai, araçtaki şahısların birinde ise 2 paket bonzai ele geçti. Söz konusu şahıslara uyuşturucuyu A.Y.'nin sattığı ve araç içinde de içirdiği tespit edildi. İfadesine başvurulan 2 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, gözaltına alınan A.Y. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.