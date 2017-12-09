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“Uyuşturucuya Hayır” yürüyüşü

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“Uyuşturucuya Hayır” yürüyüşü
Giresun’un Görele ilçesinde Uyuşturucuya Hayır Platformu tarafından “Uyuşturucuya Hayır” yürüyüşü düzenlendi.

Gerçekleştirilen yürüyüşe Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, CHP Giresun eski Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, Uyuşturucuya Hayır Platformu üyeleri katıldı.

Görele Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte uyuşturucunun zararlarını anlatan yazıların bulunduğu pankartlar ile Salih Sinirloğlu Caddesi'nden Görele Şehitliği'ne oradan da yürüyüşün başladığı Cumhuriyet Meydanı'na geri dönüldü.
Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Tolga Erener, “Ben bu uyuşturucu problemini çözeceğimize inanıyorum. Bunu sadece Kaymakamlık, Belediye, Adliye ve Emniyet tek başına hiçbir şey yapamaz. Toplum bir arada olursa bilinçli olursa özellikle uyuşturucuyu tedarik eden kişilere karşı hep beraber ortak tavrımızı ortaya koyabilirsek biz bu işin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Buradan sesleniyorum uyuşturucu tedarikçilerine bundan sonra karşınızda Görele halkını bulacaksınız” diye konuştu.

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