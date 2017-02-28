Vali Günaydın Muhtarlarla Toplandı

Isparta Valisi Şehmus Günaydın tarafından her ay yapılan muhtarlar toplantısının Şubat ayı buluşması gerçekleştirildi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın tarafından her ay yapılan muhtarlar toplantısının Şubat ayı buluşması gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da katıldı.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya merkez mahalle ve merkeze bağlı köylerden 70 muhtar katıldı. Muhtarlar Vali Günaydın'a sorun, talep ve önerilerini ilettiler. Toplantı öncesinde muhtarlara "Muhtar Talep Formu" dağıtılarak sorun ve talepler yazılı olarak da kayıt altına alındı.

Toplantı başlangıcında yaptığı konuşmada muhtarların sadece bu toplantıları beklemelerine gerek olmadığını, muhtarların her zaman kendilerine ulaşabileceğini vurgulayan Vali Şehmus Günaydın, karşılıklı olarak bir araya gelmenin sorunların daha hızlı çözüme ulaştırılmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Vali Günaydın " Sorunlarımızı direkt olarak ilgili birime ilettiğimiz zaman çözümünde daha olumlu ve hızlı sonuçlar alıyoruz. Bunun için bu mekanizmayı işletmemiz lazım. Isparta'da görev yapan bizlerin var olma nedeni Isparta'mıza ve Ispartalı hemşehrilerimize hizmet etmek. Bu sebeple hizmette sınır ve zaman kısıtlaması olmadığını söylüyoruz. Ele aldığımız konuları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için hepimiz gerekli iradeyi ortaya koyduğumuzda, sonuç almamız o kadar kolay olacaktır. Bu nedenle sizler bulunduğunuz bölgede sorunların tespitinde ve çözümünde çok önemli makamlarsınız. Sizlerin çalışmaları ve gayretleri hep ifade ettiğim gibi bizim için çok önemli. Şimdiye kadar muhtarlarımızın ortaya koyduğu bu irade ve gayret için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı kararlılıkla bu hizmetlerin devamını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Günaydın, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek beraberinde bulunan yetkililere çözümü konusunda talimat verdi.