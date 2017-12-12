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Vali Konağı'nın kapısını halka açtı

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Vali Konağı'nın kapısını halka açtı
Ordu Valisi Yavuz, Vali Konağı'nın kapısını halka açtı. Daha önce Bakanların ve üst düzey bürokratların ağırlandığı konakta artık şehit ve gazi aileleri, engelliler, gençler, ekonomik yoksunluk içinde bulunanlar ağırlanıyor

Muş Valiliği'nden geçen 13 Haziran'da İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Seddar Yavuz, kente geldiği günden itibaren yeni uygulamarıyla takdir kazanıyor. Evli ve 4 çocuk babası Vali Seddar Yavuz, sık sık ilçe ve kırsal mahalleleri ziyaret ederek, düzenlediği 'Halk Günü' toplantılarıyla da halkın sorunlarını dinleyip, çözümü için çaba sarfediyor. 

EŞİYLE BERABER AĞIRLIYOR
Sosyal medyayı da etkin kullanan Vali Yavuz, kendisine ulaşanların sorunlarını da anında değerlendirip, talep edilen ihtiyaçları da bizzat kendisi karşılıyor. Son olarak, yıllarca sadece bakan ve üst düzey bürokratların ağırlandığı Vali Konağı'nın kapılarını vatandaşlara açan Vali Yavuz, konakta şehit ve gazi aileleri, engelli, yaşlı, devlet koruması altındaki çocuk, gençler, ve ekonomik yoksunluk içinde bulunanları ağırlıyor. Konaktaki ağırlamayı da her hafta Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz yapıyor.

Konağa konuk olarak gidenleri kapıda karşılayarak, samimi sohbette bulunan vali eşi Selda Yavuz, ihtiyaç ve şikayetleri de dinleyerek talepleri de karşılıyor. Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, ayrıca konağa gelemeyenleri da evlerinde 'Çat kapı ziyaret' ederek konuğu oluyor.

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