Vali Pehlivan, Askerlik Şubesi’ni Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilk Askerlik Şubesi'ni ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Askerlik Şubesi'nde Şube Başkanı Personel Binbaşı Hasan İnan'dan bilgiler alarak değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan, askerlik şubesi personeli ile de bir müddet sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Vali Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşılandı.

Karşılamanın ardından müdürlük hizmet binasına geçen Vali Pehlivan, birimleri birer birer dolaşarak Milli Eğitim Müdürü Soner Can ve personellerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan, İncelemeleri sırasında çeşitli konularda ilgililere talimat vererek Müdür, Müdür Yardımcıları, Maarif Müfettişleri ve Şube Müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada eğitime özel önem verdiklerini ve mesailerinin önemli bir kısmını eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalara ayırdıklarını belirtti. Eğitim öğretim hizmetlerini sağlam adımlarla devam ettirmek gerektiğini ifade eden Vali Pehlivan, Eğitim öğretim hizmetleri asla boşluk kaldırmayacak bir alan. Çünkü ele alınan konu her ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine eğitime dokunuyor. Okullarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde de öğretmenlerimize hep şunu söylüyoruz; temeli sağlam atmalıyız. Bunun için eğitimcilerimizin ciddi sorumlulukları var. Bu sorumluluğu hep beraber taşıyacağız. Sizlerin gayreti, bizlerin desteği ve yönlendirmeleriyle, istişareler yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyada bilginin değişimi, dönüşümü o kadar hızlı gerçekleşiyor ki; bizimde bu hıza yetişmemiz için koşar adım ilerlememiz gerekiyor. Her şey yürekten inanmakla ilgili. Ailede, okulda her yerde bu böyle. Bundan dolayı anasınıfından, hatta daha öncesinden ilmek ilmek eğitim öğretimi adeta dokumamız, temelini sağlam atmamız lazım. İlimizde bu anlamda hem fiziki mekânlar hem donanım olarak önemli bir eksiğimiz söz konusu değil. Oldukça iyi bir noktadayız fakat bu, daha iyi noktalara gelmek için çaba sarf etmeyeceğiz anlamına gelmez. Başarı çıtamızı daha yukarılara taşımalıyız. Bunu da inşallah hep birlikte yapacağız" dedi.

Vali Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ve toplantıya katılanlarla yaptığı değerlendirme sonrası ziyaretini sonlandırdı.