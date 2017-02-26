Van’da 26 Ton Kaçak Çay Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontroller sırasında 26 ton 790 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontroller sırasında 26 ton 790 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında, A.A. yönetimindeki 65 AY 317 plakalı kamyon ile plakası belirlenemeyen tırda arama yapıldı. Yapılan aramada tır ve kamyonda çuvallar içinde İran menşeli gümrük kaçağı olduğu belirlenen 26 ton 790 kilo kaçak çay ele geçirildi. Araç sürücülerinin gözaltına alındığı olayda, soruşturmaların devam ettiği belirtildi.