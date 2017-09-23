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Van’da Fenerbahçe Coşkusu

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Van’da Fenerbahçe Coşkusu
Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesi sonucu, Vanlı taraftarlar sokağa döküldü.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesi sonucu, Vanlı taraftarlar sokağa döküldü.

Maçın bitiş düdüğüyle sarı-lacivertli taraftarlar kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerine akın etti. Burada tezahüratta bulunan Fenerbahçeliler, zaman zaman Beşiktaşlı taraftarlar ile de sözlü münakaşaya girdi. Arabalarla ve Fenerbahçe bayraklarıyla caddede tur atan Vanlı taraftarlar, 3 puanın sevincini yaşadılar.

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