Vatandaş bunun yanıtını isteyecek..

15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışması sonrası Türkiye farklı bir süreç yaşadı.

Samsun'a, Tokat'a, Çorum'a, Kırıkkale'ye, Ordu'ya nereye bakarsanız bakın, hangi bölgeyi izlerseniz izleyin, ardı ardına 'FETÖ operasyonları' yapılıyor.

Gözaltılar, tutuklamalar devam ediyor.

Vatandaş bunu izliyor ve 15 Temmuz'un hesabının sorulmasını istiyor.

Ancak bir sorun var.

Ne zaman vatandaşla bir araya gelsek, referandum ile ilgili görüşlerini sorsak 'FETÖ soruşturmaları üst kademelere, siyasilere ne zaman yansıyacak' diye soruyor.

Ve inanıyorum ki; milletvekilleri, belediye başkanları sahaya çıktığında en çok karşılaşacakları soru bu.

Bana göre de haklılık payları var.

Çünkü aynı soruyu bazen ben de soruyorum, gazeteci arkadaşlarımın da sorduğunu görüyorum..

17-25 Aralık darbe girişimi soruşturmalarda milat olarak alındıysa sonrasında ilişkisini kesmeyenler ne olacak.

FETÖ'nün neferleriyle ihale ilişkilerini sürdürenler için ne yapılacak.

Örgütün imamlarıyla 'fotoğraflar çektirip' umre ziyaretleri yapanların durumu nasıl olacak.

FETÖ'den gözaltına alınanların verdiği ifadelerde 'FETÖ elebaşının ikinci katına direk çıkıp saatlerce sohbet ettikleri devletin resmi belgelerinde kayıt altında olanlar gözaltına alınacak mı?.

Siyasi uzantılarına el atılacak mı.

Mahalledeki bakkal, bekçi, AVM'deki güvenlik, üniversitedeki asistan, öğretim üyesi, polis, öğretmen ve işadamları gözaltına alınırken, 'haklarında iddia olan siyasiler, siyasetçi bürokratlar' için ne zaman işlem yapılacak.

Ya da yapılacak mı?..

Bank Asya'ya örgütün elebaşının çağrısı sonrası milyonluk giriş çıkışlar yapmış olanlar bile dışarıda elini kolunu sallayıp gezerken, aynı kapsamda KHK'larla ihraç edilenin yakınına bunu anlatmak zor.

İşte bu soruların yanıtını sahada vatandaş soracak ve soruyor.

Bunun yanıtı şimdilerde referandumdan sonra bakacağız olursa, tatmin eder mi şüpheli bir durum var ortada.

Ama özellikle AK Parti şunu bilmeli ki; Sandıktaki oyun renginin ne olacağı, kafası karışık vatandaşın bu sorularına yanıtlarla belirginleşecek.

Ve inanın sadece belli bir parti değil, bir çok kişi, oyunun rengini söylemeden önce bu soruları soruyor ve 'bakacağız, izleyeceğiz' diyor.

Gazete ekibi olarak il il ve ilçelerde dolaşmaya başladığımız ve seçmenin nabzını tuttuğumuz için şu söylenebilir ki; 'Sandığın rengi şu an için görülmüyor'.

Her partinin mensubu rakamlar verse de 'bu sorular yanıt arıyor', buna emin olun.

Kim size kararsızım diyorsa, 'kafasındaki soruların başında bunlar geliyor'.

Özellikle AK Parti'nin bu konuda 'net yanıtlar sunması gerekiyor'.

Çünkü vatandaş hikaye istemiyor.