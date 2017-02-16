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Vatandaşın sorunlarını dinledi

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Vatandaşın sorunlarını dinledi
Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Günü etkinliğinde vatandaşların sorunlarını not alan Başkan Yardımcısı Erol Bakır, 2017 yılında tüm yolların yapılacağının sözünü verdi

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Günü Etkinliği'nde Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözümü için ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Vatandaşlar ise belediye yetkililerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. 

Halk günü etkinliği aracılığıyla vatandaşları bilgilendiren Başkan Yardımcısı Bakır, 2016 yılı yol yapım çalışmalarından bahsederek, geçtiğimiz sezonda 539 km sathi kaplama, 140.000 m2 kilit parke ve bordür, 282 km BSK asfalt kaplama çalışması yapıldığını ifade etti. 2017 yılında yapılacak olan çalışma programının hazırlandığını ve sezonun açılmasıyla birlikte bu çalışmaların hızla devam edeceğini belirten Bakır, halk günü etkinliğine katılan vatandaşları teşekkür etti.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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