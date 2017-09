Vatandaşlardan Madde Bağımlılarının Rehabilite Edilmesi Çağrısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde duyarlı vatandaşlar madde bağımlısı olan ve madde kullanmaya yeni başlamış gençlerin tespit edilerek rehabilite edilmesi...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde duyarlı vatandaşlar madde bağımlısı olan ve madde kullanmaya yeni başlamış gençlerin tespit edilerek rehabilite edilmesi gerektiği yönünde yetkilileri göreve davet etti.

Vatandaşlar, ilçe genelinde madde kullanan sayısında her geçen yıl artış olduğunu belirterek "Bu konuda ilgili makamların bir çalışması var mıdır?', "Varsa ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?" diyerek sorularına cevap aradıklarını dile getirdi. Duyarlı vatandaşlar, "Son yıllarda ülke genelinde iyice artış gösteren madde kullanımı çeşitli şekillerde ilçemizde de görülmektedir. İlçe genelindeki kurum, kuruluş ve şahıslara ait metruk binalar madde bağımlısı gençlerin mekanı haline gelmiştir. Bu gençlerin yeniden topluma kazandırılması noktasında çalışma yapılması gerekmektedir. Bu gençlerimiz kendilerine verdikleri zararın yanında ilçemizin farklı noktalarında konakladıkları metruk binalara da zarar vermektedir. Bulundukları ortamlarda ateş yakarak daha büyük felaketlere davetiye çıkarmaktadırlar. Nitekim geçtiğimiz yıllarda eski kaymakamlık lojmanında ateş yakan bir madde bağımlısının kendisini de yakarak can verdiği unutulmamalıdır. Bu madde bağımlısı gençler bazen biz vatandaşların önlerine de geçip farklı isteklerde bulunuyorlar. Kimi zaman korkup irkildiğimiz anlar oluyor. Bir an bu bağımlı çocuklar bizim çocuklarımızın önüne geçse halleri ne olur diye düşünüp tereddüt yaşıyoruz. Gençlerimizin bu durumlarını gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Bu gençlere duyarsız kalarak onları kaybetmek çok kolay. Asıl zor olan bu yavrularımızı bu bataklıktan kurtarmak için çaba sarf etmektir. Gelin bu zoru birlikte başaralım ve bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Aksi halde madde bağımlısı gençlerimizin sayısı her geçen gün daha da artacaktır" ifadelerini kullandılar.

Çözümlerin de aslında basit olduğunu dile getiren vatandaşlar şunları aktardı:

"Önleme çalışmalarında bireyi madde kullanımına başlamadan bilinçlendirmek öncelikli hedef olmalıdır. Önleme çalışmaları olarak tanımlanan bu yaklaşımda eğitim yolu ile madde kullanımının engellenmesine çalışılmalıdır. Bu bağlamda ilgili kurumlar tarafından özellikle okullarda madde bağımlılığı ve zararları hakkında seminerler düzenlenebilir. Sahipsiz ve kimsesiz çocuklar ile ilgisiz ailelerin çocuklarının tespiti ve bu bataklığa düşmemeleri konusunda eğitim camiası başta olmak üzere emniyet teşkilatı, mülki yetkililerimize ve siyasilerimize çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Bu gençlerimizden madde bağımlısı olanlar rehabilite edilmeli, henüz kullanmamış ama madde kullanmaya yatkın gençlerimiz ise çeşitli sosyal aktivite ve farklı oluşumlarla hayata tutundurulmalıdır."