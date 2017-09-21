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Vicdansız Sürücü Römorkun Arkasına Bağladığı Atı Kilometrelerce Koşturdu

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Vicdansız Sürücü Römorkun Arkasına Bağladığı Atı Kilometrelerce Koşturdu
Erzincan da vicdansız traktör sürücüsü römorka bağladığı atı kilometrelerce arkasından koşturdu.

Erzincan da vicdansız traktör sürücüsü römorka bağladığı atı kilometrelerce arkasından koşturdu. Atın 32 derecelik sıcaklığın altında koşturduğu o yürek sızlatan görüntüleri cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Erzincan'ın Yavuz Selim Mahallesi Bahçesaray Caddesi üzerinde bugün öğlen saatlerinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde traktör sürücüsünün römork'un arkasına bağladığı at'ını kilometrelerce kavurucu sıcağın altında koşturdu. Vicdansız sürücünün bu hareketine tepki gösteren vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye yürek sızlatan o görüntüyü kaydetti.

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