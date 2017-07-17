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VODAFONE’UN İNOVASYON ŞİRKETİ OKSİJEN’E BEETECH 2016’DA2 ÖDÜL BİRDEN

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VODAFONE’UN İNOVASYON ŞİRKETİ OKSİJEN’E BEETECH 2016’DA2 ÖDÜL BİRDEN
Vodafone Türkiye'nin globalinovasyon şirketi OKSİJEN, Türkiye'nin öncü teknoparklarından İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2016 Ödülleri'nde iki ödül almaya hak kazandı.

“Büyük Ölçekli Firma” kategorisinde “Ar-Ge Personel Oranı” ile “Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları” dallarında ödül kazanan Oksijen, geliştirdiği yenilikçi mobil ve sabit iletişim teknolojileri sayesinde iletişim sektörünün ufkunu genişleten çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

 

17Temmuz 2017–Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, globalinovasyon şirketi OKSİJEN aracılığıyla Türkiye'nin öncü teknoparklarından İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH 2016 Ödülleri'nde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla iki ödül kazandı.İTÜ ARI Teknokent Performans Kriterlerine göre verilen ödüllerde Büyük Ölçekli Firma kategorisinde “Ar-Ge Personel Oranı” ile “Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları” dallarında büyük ödülün sahibi olan OKSİJEN,Türkiye'de mobil ve sabit iletişim sektörünün ufkunu genişleten çalışmalara imza atarken, uluslararası inovasyon standartlarının belirlenmesine de katkıda bulunuyor.FourSeasonsBosphorus Otel’de düzenlenen törende ödülü OKSİJEN adına OKSİJEN Ar-Ge Program Yöneticisi Aziz Yücetürk aldı.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te çalışmalarını yürüten OKSİJEN, ağırlıklı olarak Lokasyon Bazlı Servisler, Kurumsal ve Bireysel Çözümler, Akıllı İletişim Çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, iç ve dış mekân konumlandırma teknolojilerinden makinelerarası iletişime, mobil ticaretten yakınsamaya kadar geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri geliştiriyor.  2016 yılında geliştirdiği buluşlarla Türk Patent Enstitüsü'ne 125 patent başvurusu gerçekleştirerek rekorunu tazeleyen OKSİJEN, BEETECH 2015’te de 4 ödül kazanarak İTÜ ARI Teknokent firmaları içinde ana ödül kategorilerinde en fazla ödül alan firma olmuştu.

 

“Gücümüzü yenilikçilikten ve global birikimimizden alıyoruz”

Vodafone Grubu'nun ortaklıklarıyla birlikte 26 ülkedeki 400 milyonu aşkın Vodafone abonesi için teknoloji üreten ve Türkiye'den yurtdışına teknoloji ihraç eden bir şirket olarak faaliyetlerine devam ettiklerini hatırlatan OKSİJEN Genel Müdürü Murat Ekşioğlu, “Vodafone Türkiye çatısı altında globalinovasyon merkezi olarak faaliyet gösteren OKSİJEN’inTürkiye'de üretilen yenilikçi çözümlerini, Vodafone'un faaliyet gösterdiği tüm ülkelere ihraç ediyoruz. Bu teknolojileri üretirken gücümüzü yenilikçilikten ve global birikimimizden alıyoruz. Teknolojiye yön veren ekibimizin çalışmaları sonucunda alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü olmaya aday BEETECH 2016’da aldığımız 2 ödülle başarılı grafiğimizi sürdürüyoruz. OKSİJEN olarak Türkiye’nin dijitalleşmesi vizyonu çerçevesinde ülkemizin bir teknoloji üretim merkezi olması yolunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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