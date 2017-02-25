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Voleybol Turnuvasında Oyunculara Ve Seyircilere Kitap Dağıtıldı

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Voleybol Turnuvasında Oyunculara Ve Seyircilere Kitap Dağıtıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde'Kitaptan Kanatlar" projesi kapsamında, Ayvalık Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında oyuncular ve...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde'Kitaptan Kanatlar" projesi kapsamında, Ayvalık Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında oyuncular ve tribündeki seyircilere kitap dağıtıldı.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde hazırlanan Bengi Projesi kapsamında, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kitaptan Kanatlar" adlı projeye İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi de tam destek veriyor.

İlçe genelinde 7'den 77'ye herkesin kitap okuma alışkanlığı edinmesine yönelik düzenlenen kitap okuma etkinliklerinde gönüllü olarak kitap dağıtanların arasında bulunan Gençlik Merkezi'nin bu çalışmaları da takdire şayan olarak nitelendiriliyor.

Son olarak Ayvalık Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında yarı final ile final karşılaşması arasında organize edilen kitap okuma etkinliğinde sahadaki oyuncularla, tribündeki seyircilere kitap dağıtan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nin üyeleri salondaki herkesten tam not aldı.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanyaya bünyelerindeki Gençlik Merkezi ile birlikte tüm desteği vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

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