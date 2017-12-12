Whatsapp'ta 4 yenilik birden!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma devi WhatsApp’ın, Android kullanıcıların 4 yeni müjdesi var.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma devi WhatsApp’ın, Android kullanıcıların 4 yeni müjdesi var. Yakın zamanda Android kullanıcılarının kullanımına sunmayı planladığı bu dört özellik sayesinde platform, daha kullanışlı bir hale gelecek.

WhatsApp'a 4 yeni özellik birden geliyor!

WhatsApp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunların daha hızlı çözmek adına, Android sürümü için yeni özellikler getirecek. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasının WhatsApp Kullanıcılarına özel 4 yeni özellikle gelmesi planlanıyor.



Gelmesini beklediğimiz ilk özellik, engellenen WhatsApp kullanıcılarının engelini daha kolay kaldırmayı sağlıyor. Kişi listesinden engellenen kullanıcının üzerinde parmağınızı basılı tuttuktan engeli kaldır seçeneğine dokunarak engeli kaldırabilir ve yeniden iletişime geçebilirsiniz.



Bir diğer özellik ise iOS uygulamasında bulunan ‘bağlantı yolu ile davet et’ özelliğini Android sürümüne getiriyor. Artık bir kullanıcıyı dahil olduğunuz bir gruba davet etmek istediğinizde yalnızca bir bağlantı göndermeniz yeterli olacak.



WhatsApp’ın uygulama sorunlarını çözmek üzere test ettiği bir başka özellik ise sallamak. Artık WhatsApp’ta yaşadığınız herhangi bir sorunu bildirmek bir kol hareketi kadar kolay. WhatsApp ile iletişime geçmek için yapmanız gereken tek şey uygulama açıkken telefonu sallamak.

Test edilen son özellik ise yönetici ayarları. Yönetici ayarları sayesinde WhatsApp grup yöneticileri üyelerin doğrudan kendisine mesaj göndermesine ya da grup bilgilerini değiştirmek gibi bazı özelliklere erişmesine izin verebilecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının elini oldukça rahatlatacak bir yenilik ile gündemde. WhatsApp’a entegre edilecek sanal asistan kullanıcıların yaptığı pek çok işlemi devralacak. WACAO (Whatsapp Chat Assistan), kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek. Henüz bir Github projesi olan WACAO’nın önümüzdeki dönemde WhatsApp’a entegre edilmesi bekleniyor.