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Yanan Samanlıkta Ortaya Çıkan Ceset Olayında 6 Gözaltı

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Yanan Samanlıkta Ortaya Çıkan Ceset Olayında 6 Gözaltı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yanan samanlıkda kolona zincirlenmiş halde bulunan erkek cesedi olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında...

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yanan samanlıkda kolona zincirlenmiş halde bulunan erkek cesedi olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köy'de meydana gelen olayda yanan samanlıkta beton direğe zincirli halde ölü olarak bulunan Ali Çaputçu (30) ile ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri ilk etapta 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında aile üyelerinin olup olmadığı konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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