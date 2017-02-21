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Yaralı Filistinli Genci Öldüren İsrail Askerine 18 Ay Hapis Cezası

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Yaralı Filistinli Genci Öldüren İsrail Askerine 18 Ay Hapis Cezası
Yaralı halde yerde yatan Filistinli bir genci öldüren İsrail askerine 18 ay hapis cezası verildi.

Yaralı halde yerde yatan Filistinli bir genci öldüren İsrail askerine 18 ay hapis cezası verildi.

24 Mart 2016'da Batı Şeria'nın El Halil kentinde yerde yaralı halde yerde yatan Filistinli genci öldüren İsrailli asker Elor Azaria'nın cezası belli oldu. Askeri mahkeme, Elor Azaria'yı 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

Elor Azaria, El Halil'de yerde yaralı halde yatan 21 yaşındaki Abdul Fatah El Şerif'i herkesin gözü önünde başından vurarak öldürmüştü. Mahkeme, İsrailli askeri kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulmuştu.

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