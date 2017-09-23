Yaralı Köpeğe Niksar Belediyesi Sahip Çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit Çayında yaralı halde bulunan köpeğe Niksar Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit Çayında yaralı halde bulunan köpeğe Niksar Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Niksar'da belirsiz kişi veya kişilerce önce şiddet uygulandıktan sonra çuvala konarak Kelkit Çayı üzerinde terk edilen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu hemen Niksar Belediyesine haber verdi. Niksar Belediyesine yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri olay yerine giderek yaralanan köpeğe müdahalede bulundular.

Niksar'da yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'a götürülen köpeğin durumu hakkında belediye ekiplerince yapılan açıklamada; "İlçemizde kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından vücudunun birden fazla yerine zarar verilen ve bir çuvala konularak ağzı bağlı olarak ırmağa atılan köpek hayvan sever bir gönüllümüz tarafından fark edilmiş olup; tarafımıza bilgi verilmiştir. İlk müdahale ilçemizde yapılmış olup, sonrasında Tokat'ta köpeğimiz müşahede altına alınmıştır. Köpeğimizin durumu iyi olmakla birlikte, bu çirkin saldırıyı yapan kişileri kınıyoruz" denildi.