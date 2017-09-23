Yavuz Sultan Selim’in Hocası Olduğu Rivayet Edilen Hacı Abdullah Halife Anıldı

Yağlıdere ilçesinde Hacı Abdullah Halife için anma töreni düzenlendi.

Yağlıdere ilçesinde Hacı Abdullah Halife için anma töreni düzenlendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde müslümanlığın yaygınlaşmasında büyük rol oynadığı bilinen ve Yavuz Sultan Selim'in hocası olduğu belirtilen Hacı Abdullah (Sarı Halife) Halife için vatandaşlar bir araya geldi.

Yağlıdere ilçesine bağlı Tekke ve Tuğlacık köylerinde 19.'su düzenlenen Hacı Abdullah Halife Anma Programı'na yoğun ilgi oldu.

Bu yıl 19.'su yapılan anma töreninde, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okunarak, dua edildi. Hacı Abdullah Halife'nin şahsiyetini tanıtan çeşitli konuşmalar yapıldı, Tuğlacık ve Tekke köylerinde bulunan türbesi, camisi, dergahı, değirmeni ziyaret edildi. Restorasyonu tamamlanan Tekke Köyü camisi ibadete açıldı.

Anma gününe Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ,Yağlıdere Kaymakamı Hasan Uğuz ile çok sayıda davetlinin katıldı.