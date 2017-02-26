Yazıcı, “Halkoyunlarında Kazanan Zonguldak Olsun”

THOF Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Zonguldak Halkoyunları İl Temsilcisi Orhan Yazıcı, halkoyunlarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yapılacak...

THOF Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Zonguldak Halkoyunları İl Temsilcisi Orhan Yazıcı, halkoyunlarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

THOF Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Orhan Yazıcı, "Öncelikle bağlı bulunduğum müdürlüğümüz olan Gençlik hizmetleri Spor İl Müdürümüz ile Sayın Ahmet Karayılmaz ile görüş alışverişinde bulunduktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü ve dolayısı ile bağlı bulunan Halkeğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp ilimizdeki okullar ve kulüpler bazında neler yapabiliriz amacı ile görüş alışverişi yaparak eksiklerimizi tespit etmek istiyoruz" dedi.

2016 yılı sonu itibariyle il genelinde halkoyunları branşı olan kulüp sayısının 22 olduğuna dikkat çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Tespit edilen eksikler doğrultusunda halkoyunlarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak için devlet, dernek ve kulüpler işbirliği ile bir çalışma planlaması içine girmek istiyoruz. 2016 yılı sonu itibariyle ilimizde ve ilçelerimizde halkoyunları branşı olan kulüp sayısı 22'dir. Fakat yarışmaya katılan kulüp sayısı 10'dur. Bunun yanında toplam oyuncu lisansı 1.173 kişiyken 234 oyuncu lisansı aktif görünmektedir. İşte bu rakamlar çelişkisini ortadan kaldırmak amacıyla acilen çalışmalarımıza başlamamız gerekmektedir. Bu çalışmanın içinde olmazsa olmazlardan olan kulüplerimizin daha aktif rolü olacaktır. Tüm kulüplerimize imkan sağlanıp faal sporcu sayısını arttırmamız kaçınılmaz olmuştur. Sayıyı ne zaman arttırırsak işte halkoyunlarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacına ulaşmanın ilk adımını atmış olacağız. Önümüzdeki ilk faaliyetimiz THOF Halkoyunları il Birinciliği yarışmalarıdır. Okul sporları Halkoyunları il birinciliği yarışmalarını gerinde bıraktık. Şimdide tatlı heyecan kulüpler bazında 16 Mart 2017 Perşembe günü saat 17:00 de site spor salonuna taşınacaktır. Halkoyunları İl Temsilciliği olarak 1 Mart 2017 günü tüm kulüpler ile hem tanışma hem de bilgilendirme toplantısı yapacağız."

İl Temsilcisi Orhan Yazıcı, yarışmalar hakkında da şu bilgilere yer verdi:

"16 Mart 2017 günü halkoyunları değil en iyi performans yarışacaktır. Burada doğru olmayan bir algı var. Bizler oyunlarımızı değil sahnede en iyi performansı gösteren takımları yarıştırıyoruz. Dolayısıyla her sporda olduğu gibi iyi oynayan takım kazanacaktır. Bizim oyunlarımız ülkenin her bölgesinde aynıdır. Artvin ilinde Artvin yöresi ilimizde de aynı, Trabzon ilinde Trabzon yöresi de aynıdır. Tüm kulüplerimizin içindeki yönetici ve halkoyuncular yıllardır birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz ağabeylerimiz ablalarımıza sesleniyorum. Önümüzdeki yarışmalarda Bu belki de bir ilk, Umarım iyi bir başlangıç olur. Kazanma hırsının bir kenara konularak Zonguldak için var olmanın resmini yakalamalıyız. Bu yarışmalarda, kazanan Zonguldak olsun. Yarışmalardan sonra il temsilciliği olarak gruplarda ilimizi temsil edecek kulüplerimize yardımcı olmak bizim görevimiz olacaktır."