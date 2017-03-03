YEDAŞ'a gitmek yerine 'anne-çocuğu' kurtardı

Amasya'da nehre yuvarlanan otomobilde bulunan anne ile 7 aylık bebeği, YEDAŞ'a iş başvurusunda bulunmak üzere görüşmeye giden Ufuk Öztürk tarafından kurtarıldı

Amasya'da Emine Çakır'ın kullandığı 05 ED 819 plakalı otomobil, Ellibeşler Mahallesi'nde TEDAŞ Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlandı. Bu sırada yaya olarak bölgeden geçen Ufuk Öztürk (31), suya atlayarak anne ile araçta bulunan 7 aylık bebeği Kaan'ı kurtardı, ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve bebeğini kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

ANNE ŞOKTA, ÇOCUK MORARMIŞTI

Aracın nehre yuvarlandığını görünce hemen suya atladığını dile getiren Öztürk, "Anne şoka girmişti, kendinde değildi. Çocuk ise morarmıştı. Önce çocuğu, sonra anneyi çıkardım. Anne ile bebeğini daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler" dedi. Olay sırasında YEDAŞ'a iş başvurusunda bulunmaya gittiğini ama kaza nedeniyle bunun gerçekleşmediğini dile getiren Öztürk, "Daha hayırlı bir iş yaptım. Çok şükür, anne ve bebek iyi, en güzeli bu" diye konuştu. Öztürk, daha sonra hastaneye giderek anne ve bebeğini ziyaret etti.