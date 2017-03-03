  • BIST 89.722
  • Altın 146,911
  • Dolar 3,7252
  • Euro 3,9298
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

YEDAŞ'a gitmek yerine 'anne-çocuğu' kurtardı

»
YEDAŞ'a gitmek yerine 'anne-çocuğu' kurtardı
Amasya'da nehre yuvarlanan otomobilde bulunan anne ile 7 aylık bebeği, YEDAŞ'a iş başvurusunda bulunmak üzere görüşmeye giden Ufuk Öztürk tarafından kurtarıldı

Amasya'da Emine Çakır'ın kullandığı 05 ED 819 plakalı otomobil, Ellibeşler Mahallesi'nde TEDAŞ Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlandı. Bu sırada yaya olarak bölgeden geçen Ufuk Öztürk (31), suya atlayarak anne ile araçta bulunan 7 aylık bebeği Kaan'ı kurtardı, ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve bebeğini kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

ANNE ŞOKTA, ÇOCUK MORARMIŞTI
Aracın nehre yuvarlandığını görünce hemen suya atladığını dile getiren Öztürk, "Anne şoka girmişti, kendinde değildi. Çocuk ise morarmıştı. Önce çocuğu, sonra anneyi çıkardım. Anne ile bebeğini daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler" dedi. Olay sırasında YEDAŞ'a iş başvurusunda bulunmaya gittiğini ama kaza nedeniyle bunun gerçekleşmediğini dile getiren Öztürk, "Daha hayırlı bir iş yaptım. Çok şükür, anne ve bebek iyi, en güzeli bu" diye konuştu. Öztürk, daha sonra hastaneye giderek anne ve bebeğini ziyaret etti. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Huzurevi sakinlerine ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 05:41
  • Genç: 'Samsun beyin göçü çekmeli'17 Şubat 2017 Cuma 18:05
  • Elektrikte 'belge'siz işçi çalışamayacak17 Şubat 2017 Cuma 17:01
  • Baharın müjdecisi ilk cemre 19 Şubat'ta düşecek17 Şubat 2017 Cuma 16:54
  • Karadeniz'in 'göç' bilançosu16 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • Audi Q3 kazanma şansı devam ediyor15 Şubat 2017 Çarşamba 18:32
  • Esma teyzenin karaciğeri umut oldu14 Şubat 2017 Salı 19:26
  • VİCDANSIZLAR12 Şubat 2017 Pazar 19:50
  • 2016'da kadın cinayetleri arttı09 Şubat 2017 Perşembe 07:30
  • 'Ev' alana 'araba' bedava08 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti