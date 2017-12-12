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Yeni Malatya Stadında Temizlik Sorunu

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Yeni Malatya Stadında Temizlik Sorunu
Yaklaşık 150 milyon lira maliyetle yapılan Yeni Malatya Stadında temizlik sorununun yaşandığı bildirildi.

Yaklaşık 150 milyon lira maliyetle yapılan Yeni Malatya Stadında temizlik sorununun yaşandığı bildirildi.

Sezon başından bu yana eksiklikleri tamamlanmaya çalışılan Yeni Malatya Stadında temizlik yapılmaması tepkilere yol açarken, temizlik için statta yer alan kantin ve büfeleri işletme karşılığında temizlik görevini üstlenen firma, gerekli temizliği ve bakımı yapmadığı belirtiliyor. Lavabo, koridor ve tribün temizlikleri yapılmayan Yeni Malatya Stadına maç izlemeye gelen taraftarlar "Temizlik hiç yok, maç günü temizlik yapıyorlar. Tuvaletler ve lavabolar pislik içinde. Kaba bir temizlik yapılıyor, koltuklara tozdan oturulmuyor" diyerek, Yeni Malatyaspor Kulübü'ne şikayetlerini dile getirdi. Yeni Malatya stadını temizleyecek profesyonel bir ekibe ihtiyaç olduğunu kaydeden stat yetkilileri ise "Yeni Malatyaspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi stadın sahibi olarak üzerlerine düşen görevi yapıyor, ancak işi üstlenen firmalardan kaynaklı aksaklıklar meydana geliyor. Galatasaray maçı bu hafta oynanacak temizlik yapılması gerekiyor. Şu an kantinleri işletmek üzere temizlik işini alan firma bu işi yapamıyor. Bu işi yapacak yeni bir temizlik ekibi oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

TFF temsilcileri de temizlikten yakındı

Öte yandan Süper lig karşılaşmalarında görevlendirilen TFF Temsilci ve Gözlemcileri de Temizlik yapılmamasından yakınarak, temizlik yapılmayan bölümleri raporlarına yansıttılar. Temsilci ve gözlemcilerin Yeni Malatya Stadındaki temizlik sorununu rapor ettikleri öğrenildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Temsilciliği de basın tribününün temizlenmesi için defalarca başvurduklarını, kaba bir temizlik dışında temizlik yapılmadığını, temizlikten sorumlu firmanın da "Basın tribününü temizlemek zorunda değilim, siz temizleyin" dediğini ifade ederek Yeni Malatyaspor Kulübüne durumu ilettiklerini, kaba temizlik dışında diğer temizliği ise kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Bu durumun devam etmesi halinde ise durumu TFF'ye ve Malatya Valiliğine ileteceklerini kaydeden TSYD Malatya Temsilciliği, Yeni stat da genelde bir temizlik sorunu olduğunu bunun ciddi bir şekilde ele alınarak çözülmesi gerektiğini, bu durumun Malatya'ya yakışmadığını belirtti.

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