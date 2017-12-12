Yeni yılda mekanlarınızı 'Peli Parke' yenileyin

Tasarımın hayata dokunan her alanında ürünleriyle dikkatleri çeken Peli Parke, mekanlarınızı kış için üçlü kombinasyonuyla yeni yıla hazırlıyor

Yeni yılın yaklaştığı bugünlerde iç mekanlara yönelen hayatımızla beraber, yaşam alanlarında geçirdiğimiz vakit ve mekanlarımızın değeri daha da önem kazanıyor. Peli Parke bu soğuk günlerde özlediğimiz sıcacık ortamları yaratmak için eşsiz koleksiyonlarıyla bize eşlik ediyor.

YENİ YILDA YENİ İMAJ

Sürekli yenilenen koleksiyonlarına bu yıl Peli DK adıyla kapı da üreterek, mekanlara bütünlük duygusunu yansıtan Peli Parke, zengin renk ve ürün çeşidiyle yaşam alanlarınızı yeni yıla hazırlayacak. Peli’nin zemin, kapı, süpürgelik üçlemesiyle özgün ve özgür tasarımlar yaşam alanlarınızı anlamlı kılacak. Peli Parke’nin sınır tanımayan koleksiyonları ile yaratacağınız mekanlarınızda, geçirdiğiniz zamanın değeri artacak. N. Alper CABBAR