Yerelde ve genelde hedefimiz 'iktidar'

Giresun'da ilçe kongrelerinin tamamlandığını belirten CHP Milletvekili Bektaşoğlu, partilerini önce yerelde sonra genelde iktidara taşımayı hedeflediklerini belirtti

CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun'da ilçe kongrelerinin tamamlandığını dile getirdi. Kongrelerde göreve gelen başkan ve yönetim kurulu üyelerini kutladığını ifade ederek, Giresun il kongresinin ise gelecek hafta yapılmasının beklendiğini hatırlatan CHP'li Bektaşoğlu, bundan sonraki süreçte 2019 seçimleri için çalışacaklarını ve bütün ilçe belediyelerine talip olduklarını kaydetti.

CHP Milletvekili Bektaşoğlu, 2019 seçimlerinde başarıyı yakalamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Yarın seçim varmış gibi şimdiden çalışmalara başlayacağız. Hedefimiz, CHP'yi önce yerel, sonra da genel iktidara taşımak. Demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla işlemesini sağlayacağız. Kabus dolu günleri bitirip ülkemizi esenliğe kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. Yunus KILIÇ