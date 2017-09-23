Yerli Kestane Tezgahlarda

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestanenin satışı başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestanenin satışı başladı.

Kestane satıcıları sonbaharın gelmesiyle birlikte köşe başlarında kurdukları kestane ocaklarında satış yapıyor. Satışlarının akşam saatlerinde biraz arttığını ifade eden kestane satıcılarından Coşkun Duman, "Sabah saatlerinde kestane satışlarımız durgun ama akşam saatlerinde daha fazla satıyoruz. Satışlara daha iki gün önce başladık. Umduğumuz gibi satış yapamasak bile halimizden memnunuz. Vatandaşa sıcak kestane yedirmek için soğuk gönlerde tezgahımızın başında olacağız" dedi.

Pişmiş kestanenin 40 liradan, çiğ kestanenin incesinin 7, irisinin ise 20 liradan satışa sunulduğunu belirten Duman, "Yeni çıktığı için fiyatlar biraz yüksem ama ileri ki günlerde fiyatlar düşer" diye konuştu.