Yerli Oto neden Samsun’da Yapılmalı…

Samsun, bilindiği üzere hem sahil bandında ve hem de Anadolu’nun iç bölgelerine ulaşılabilirlik açısından çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Yine; kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu ile ulaşılabilirliği olan son derece stratejik bir konuma sahiptir.

Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleri ile sulanan Bafra ve Çarşamba ovaları tarımsal ürün çeşitliliği, seracılık ve bölgedeki hayvancılığın da geliştirilmesi açısından önemli bir yerdir. Özellikle, bu geniş ve verimli toprakların atıl duruma düşmesi büyük bir kayıptır. Samsun, gerek şehir yerleşimi ve gerekse tarımsal üretim kapasitesi 10 milyon insanı barındıracak potansiyele sahip bir yerdir.

Samsun özellikle doğudan ve kuzeydoğudan batıya doğru akan insan göçünün çok önemli bir geçiş noktasında da yer almaktadır. Gelen göçler belli dönem burada kalsalar da ekonomik nedenlerle daha batıya doğru göçmeye devam etmektedirler.

Kuzey Orta Anadolu, Göç Merkezi

Batıda göçülen merkez olan İstanbul’a gelen insanların göçtükleri yerlere baktığımızda; Sivas, Kastamonu, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun şeklinde sıralanmaktadır. Ankara en fazla göçü; Yozgat, Çorum ve Çankırı’dan almaktadır. Göç’ün en önemli nedeninin ekonomik olduğunu araştırmalar ortaya koyuyor.

Göçenlerin, nerelerden göçtüğüne baktığımızda; Samsun’un merkezde yer aldığı Kuzey Orta Anadolu olduğunu görüyoruz. Göçülen şehirleri büyük ölçüde sıkıntıya sokan bu plansız insan hareketlerini bir şekilde dengelemek gerekiyor. Aksi halde bu plansız insan göçleri, ülkemizde, her açıdan olumsuzluklar yaşatmaya devam edecektir. Bunun için özel yatırımlar yapmak ve göçü kaynağında durdurmak, planlamak ve dengelemek gerekmektedir. Bunu yapacak en önemli yatırım tabi ki Yerli Otomobil yatırımının Samsun’a yapılmasıdır.

Canik Teknoloji Üniversitesi

Yerli otomobil yatırımı için gerekli alt yapı fazlasıyla Samsun’da bulunmaktadır. Şu an için boş duran, Canik Başarı Üniversitesi binası; Canik Teknoloji Üniversitesi olarak kurulup otomobil imalatına yönelik mühendislik, tekniker ve teknisyen ihtiyacını karşılayacak şekilde hizmete alınabilir.

Üniversite bünyesinde kurulacak Teknopark ile süratle ar-ge çalışmalarına başlanabilir. Burası aynı zamanda yerli otomobil için yönetim merkezi olarak ta kullanılabilir.

Sanayi Alt Yapısı Hazır

Özellikle; Hava alanı ile Samsun merkez arasında kalan Kutlukent Sanayii bölgesi, böyle bir yatırımın alt yapısı açısından son derece önemlidir ve ihtiyaca göre konumlanabilecektir.

Bölgede, böyle bir fabrikanın kurulabileceği, Canik Teknoloji Üniversite’si ile yakın konumda tarıma elverişli olmayan uygun araziler de bulunmaktadır.

Lojistik ve ulaşım

Samsun; yalnızca Üniversite, iş gücü, sanayi altyapısı, barınma potansiyeli, batıya akan göçü dengeleme vb. artıların dışında, lojistik ve ulaşım imkanları açısından da yerli otomobil yatırımının yapılacağı yegane yerdir.

