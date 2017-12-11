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Yılmaz tersane vaadini unuttu

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Yılmaz tersane vaadini unuttu
Samsun'da 2005'te 15 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı belirtilen tersane alanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz tarafından yerli otoya fabrika arazisi olarak gösterildi.

Samsun'da 2005'te 15 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı belirtilen tersane alanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz tarafından yerli otoya fabrika arazisi olarak gösterildi. Yılmaz, "Yerli otomobil için burası biçilmiş bir kaftan "dedi. 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen AK Parti Grup Toplantısına katıldı. Seçimlere 1 yıl kadar bir süre kaldığını ve tüm partililerin bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “ Ayrıca yerli otomobilin Samsun’da yapılması ile ilgili de çeşitli makamlarla iletişim halindeyiz. 800 dönümlük bir tersane alanımız var. Burada tersane ile ilgili bir çalışma yapılmayacaksa yerli otomobil için biçilmiş bir kaftan. İnşallah böyle büyük bir proje Samsun’da vücut bulur” diyerek yerli otomobilin Samsun’da yapılması için girişimde bulunduklarını belirtti.

KARLA MÜCADELEYE HAZIRIZ 
Kış şartlarının Samsun’da yavaş yavaş hakimiyetini gösterdiğini de belirten Başkan Yılmaz, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda karla mücadelede etkili çalışmalar gerçekleştireceğiz. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak üzere yapılacak tüm çalışmaları ortaya koyacağız. Karla mücadele çalışmalarına küçümsenmeyecek kadar çok para harcıyoruz. O yüzden her zaman önceliğimiz aciliyeti olan kritik noktalarda. Hamile, hasta, yaşlı birisi için ekiplerimizi her zaman arayın. Ama lütfen bizi keyfi olarak çağırmayın. Yaktığımız mazota yazık olur” şeklinde konuştu.  İsmail AKDUMAN

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