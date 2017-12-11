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Yırcalı, Dubai’de Wcf’in Toplantısına Katıldı

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Yırcalı, Dubai’de Wcf’in Toplantısına Katıldı
Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Şeref Başkanı Rona Yırcalı, Dubai'de yapılan Dünya Odalar Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Şeref Başkanı Rona Yırcalı, Dubai'de yapılan Dünya Odalar Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Dubai'de yapılan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) toplantısında, dünya ekonomisindeki son gelişmelerin konuşulmasının yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerindeki odaların gündemindeki konular da ele alındı. Dünya Odalar Fedarasyonu (WCF) Şeref Başkanı Rona Yırcalı, yönetim kurulundaki konuşmasında, eylül ayında Avustralya'nın Sidney şehrinde gerçekleştirilen 10. Dünya Odalar Federasyonu kongresi kapsamında 37 ülkeden 60 odanın katıldığı ve kendisinin jüri başkanlığını yapmış olduğu proje yarışmasının sonuçlarını değerlendirdi. Yırcalı, aynı zamanda dünyanın değişik bölgelerindeki ekonomik gelişmelerine de konuşmasında yer verdi. Bu arada, Türkiye'nin bu gelişmelerdeki yerine dikkat çekerek, kendisine gelen sorulara cevap verdi.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Yönetim Kurulu üyeleri, Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki ekonomik ve siyasi gelişmeler üzerinde fikir alış verişinde bulundu. Bilhassa, bölgedeki bu gelişmelerin 2018'de dünya ülkelerini ne şekilde etkileyeceği konusu da ele alındı.

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