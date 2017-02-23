  • BIST 89.028
  • Altın 142,780
  • Dolar 3,5613
  • Euro 3,7658
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Yök Başkanı Saraç: “Liyakat Esas Alınmalı”

» »
Yök Başkanı Saraç: “Liyakat Esas Alınmalı”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yüksek öğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu yapının(FETÖ/PDY)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yüksek öğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu yapının(FETÖ/PDY) yüksek öğretimin bünyesinden temizlenmesi için en önemli araç olduğunu söyledi.

Amasya Üniversitesinde düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada maksatlarının; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yerleştiği kurumları zedelemeden, bu terörist yapıyı kurumlardan temizlemek olduğunu belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversiteler olarak bu dönemin, yıllardır kat ettiğimiz yolları tahrip etmesine, bizi tekrar geri götürmesine izin vermeyeceğiz. Fakat bir diğer görevimiz ise bu tür yapıların tekrar devlete sirayet etmemesi için gerekli tedbirlerin dikkatli bir şekilde alınmasıdır. Yüksek öğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu yapının yüksek öğretimin bünyesinden temizlenmesi için en önemli araçtır. Bütün üniversitelerimize bu kültürün, liyakat ve ehliyet anlayışının, devletimize, milletimize sadakat anlayışının yerleşmesi için çalışacağız" diye konuştu.

"Nasıl ki, eğitimin bir ülkenin istikbali için esas unsur olduğunu kabul ediyorsak, eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde ve boyutlarında nitelik ve liyakatten sapıldığında bir amaç değil kamu kurumlarında hakimiyet için bir araç halini aldığında o ülke için güvenlik zaafı noktası olabileceğini de 15 Temmuz gecesi gördük ve yaşadık" diyen YÖK Başkanı Saraç, "Türkiyemiz, ülkemiz, vatanımız, memleketimiz 15 Temmuz'da bir facianın eşiğinden döndü. Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine kabus gibi çöken bir karanlığı yaşadık o gece. Türk milletinin iktidarı ve muhalefetiyle iradesi, karşı duruşu, askeriyemizin meşru düzeninin bu girişimi reddetmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlendi ve bu liderlik ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdı" şeklinde konuştu.

"Hedef dikey büyüme"

Türk yüksek öğretim sistemine öğrenci sayısının 7 milyonu geçtiğine değinen Yekta Saraç, "Üniversite sayımız 182 oldu. Öğretim elemanı sayımız 152 bin 261'dır ve gittikçe artmaktadır. Bu sayısal veriler yatay büyümenin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Şimdi yeni YÖK olarak önümüze koyduğumuz hedef dikey büyümedir. Dikey büyüme ile kalite, nitelik, keyfiyeti kastediyoruz. Bunun için son iki yıldır büyük bir şevkle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki üniversite yöneticileriyle de görüşüp Amasya Üniversitesi Prof. Dr. Metin Orbay'dan bilgiler alan Saraç, Kültür Sanat Söyleşileri kapsamındaki "Osmanlı'nın Kayıp Halkaları: Şehzadeler" başlıklı konferans öncesi teşvik ödülü kazanan akademisyenlere de ödüllerini verdi.

Yök Başkanı Saraç: “Liyakat Esas Alınmalı”

Yök Başkanı Saraç: “Liyakat Esas Alınmalı”

Yök Başkanı Saraç: “Liyakat Esas Alınmalı”

Yök Başkanı Saraç: “Liyakat Esas Alınmalı”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhlas’a Geçiş Sınavı 25 Şubat’ta Yapılacak23 Şubat 2017 Perşembe 14:03
  • Özel Okullarda 2017-2018 Dönemi İçin Kayıtlar Başladı23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Cibuti Eğitim Bakanı Mahmud’dan Aso Teknik Kolejine Ziyaret23 Şubat 2017 Perşembe 12:43
  • Ydü İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 14 Bölüm İle Geniş Bir Yelpaze Sunuyor23 Şubat 2017 Perşembe 10:58
  • Açıköğretim Sisteminin Ankaralı Öğrencilerine Başarı Belgeleri Takdim Edildi23 Şubat 2017 Perşembe 09:38
  • Ydü Yüksek Lisans Ve Doktora Programında Bahar Dönemi Kayıtları Sona Eriyor23 Şubat 2017 Perşembe 08:28
  • Gürsu Belediyesi’nden Öğrencilere Kaygı Semineri23 Şubat 2017 Perşembe 08:23
  • 21’inci Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı 25 Şubat’ta Başlıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • “Eğitimde İşbirliği Protokolü” İmzalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:18
  • Adana Milli Eğitim, Odak Projesiyle Türkiye Birincisi Oldu22 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti