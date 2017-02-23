Yök Başkanı Saraç: “Liyakat Esas Alınmalı”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yüksek öğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu yapının(FETÖ/PDY)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yüksek öğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu yapının(FETÖ/PDY) yüksek öğretimin bünyesinden temizlenmesi için en önemli araç olduğunu söyledi.

Amasya Üniversitesinde düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada maksatlarının; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yerleştiği kurumları zedelemeden, bu terörist yapıyı kurumlardan temizlemek olduğunu belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversiteler olarak bu dönemin, yıllardır kat ettiğimiz yolları tahrip etmesine, bizi tekrar geri götürmesine izin vermeyeceğiz. Fakat bir diğer görevimiz ise bu tür yapıların tekrar devlete sirayet etmemesi için gerekli tedbirlerin dikkatli bir şekilde alınmasıdır. Yüksek öğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu yapının yüksek öğretimin bünyesinden temizlenmesi için en önemli araçtır. Bütün üniversitelerimize bu kültürün, liyakat ve ehliyet anlayışının, devletimize, milletimize sadakat anlayışının yerleşmesi için çalışacağız" diye konuştu.

"Nasıl ki, eğitimin bir ülkenin istikbali için esas unsur olduğunu kabul ediyorsak, eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde ve boyutlarında nitelik ve liyakatten sapıldığında bir amaç değil kamu kurumlarında hakimiyet için bir araç halini aldığında o ülke için güvenlik zaafı noktası olabileceğini de 15 Temmuz gecesi gördük ve yaşadık" diyen YÖK Başkanı Saraç, "Türkiyemiz, ülkemiz, vatanımız, memleketimiz 15 Temmuz'da bir facianın eşiğinden döndü. Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine kabus gibi çöken bir karanlığı yaşadık o gece. Türk milletinin iktidarı ve muhalefetiyle iradesi, karşı duruşu, askeriyemizin meşru düzeninin bu girişimi reddetmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlendi ve bu liderlik ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdı" şeklinde konuştu.

"Hedef dikey büyüme"

Türk yüksek öğretim sistemine öğrenci sayısının 7 milyonu geçtiğine değinen Yekta Saraç, "Üniversite sayımız 182 oldu. Öğretim elemanı sayımız 152 bin 261'dır ve gittikçe artmaktadır. Bu sayısal veriler yatay büyümenin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Şimdi yeni YÖK olarak önümüze koyduğumuz hedef dikey büyümedir. Dikey büyüme ile kalite, nitelik, keyfiyeti kastediyoruz. Bunun için son iki yıldır büyük bir şevkle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki üniversite yöneticileriyle de görüşüp Amasya Üniversitesi Prof. Dr. Metin Orbay'dan bilgiler alan Saraç, Kültür Sanat Söyleşileri kapsamındaki "Osmanlı'nın Kayıp Halkaları: Şehzadeler" başlıklı konferans öncesi teşvik ödülü kazanan akademisyenlere de ödüllerini verdi.