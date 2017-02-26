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Yörük Çalıştayı’nda Yörük Türküleri

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Yörük Çalıştayı’nda Yörük Türküleri
Muratpaşa Belediyesi'nin 2'ncisini topladığı "Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nda düzenlenen "Yörük Gecesi'nde, Yörük ve Türkmen sözlü kültürü ve...

Muratpaşa Belediyesi'nin 2'ncisini topladığı "Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nda düzenlenen "Yörük Gecesi'nde, Yörük ve Türkmen sözlü kültürü ve folklorunun örnekleri sahnelendi. Gecede sahne alan sanatçıların seslendirdiği türkülere Anadolu'nun dört bir yanından çalıştaya gelen Yörük ve Türkmenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Yörükler Derneği ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliğiyle 2'ncisini gerçekleştirdiği Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nda Yörük Gecesi düzenlendi.

Kıbrıs'ın ilk kadın kaymakamı gecede

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın ev sahipliği yaptığı gecenin konukları arasında Kıbrıs'ın "ilk kadın kaymakamı" Gazimağosa Kaymakamı Beran Bertuğ da yer aldı. Kaymakam Bertuğ gecede yaptığı konuşmada "Yavru vatandan size sevgiler ve selamlar getirdim. Bugün burada olmamıza vesile olan her kim varsa yüreğine sağlık. Anadolu'nun dört bir tarafından Yörük ve Türkmenler burada. Yavru vatandan geldim ama sanki akrabalarımı da burada gördüm. Ne büyük mutluluk, Yörüklük de zaten bir gönül buluşmasıdır" dedi.

Plaketler sunuldu

Gecede Başkan Uysal, YÖRKAM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Fatih Uslu ve Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, 3 oturum halinde gerçekleşen çalıştaya bildiri sunan akademisyen ve araştırmacılara teşekkür plaketlerini takdim etti.

Yörük Türküleri hepbir ağızdan

Plaket törenin ardından, Yörük ve Türkmen sözlü kültürü ve folklorunun en ince örneklerinin sahnelendiği Yörük Gecesi, Akseki Halk Oyunları ekibinin kaşık oyunuyla başladı. Gecede Sami Demircioğlu ve İbradı Halk Oyunları ekibi, yöre folklorunun en güzel örneklerini sergilerken gecede sahne alan Başkal, Çağlar Yağız ve Emel Örgün'ün söylediği Yörük ve Türkmen türkülerine Anadolu'nun dört bir yanından gelerek çalıştaya katılan Yörük ve Türkmenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Yörük Çalıştayı’nda Yörük Türküleri

Yörük Çalıştayı’nda Yörük Türküleri

Yörük Çalıştayı’nda Yörük Türküleri

Yörük Çalıştayı’nda Yörük Türküleri

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