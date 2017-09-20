“Yüksek İrtifada Ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi” İçin Rize’ye Geldiler

AFAD Başkanlığı'nın planlı eğitim faaliyetleri arasında yer alan "Yüksek İrtifada ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi" için Rize'ye gelen AFAD personeli...

AFAD Başkanlığı'nın planlı eğitim faaliyetleri arasında yer alan "Yüksek İrtifada ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi" için Rize'ye gelen AFAD personeli Rize AFAD Müdürü Şakir Kurk ile birlikte Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Rize AFAD Müdürü Kurk'tan programı hakkında bilgiler alan Rize Valisi Bektaş, son yıllarda Türkiye'de arama ve kurtarma ekiplerinin uluslararası standartlara kavuştuğunu belirterek "Varlığınız bizim için çok önemli. Gönül ister ki Türkiye'de afetler yaşanmasın ve sizlere hiç ihtiyaç duymayalım. Ancak yaşanan doğal afetler sonrasında, arama kurtarma çalışmalarının konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi, halkın afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması büyük önem taşıyor. Rize'de gerçekleştireceğiniz eğitim programı sizlere çok şey katacaktır. Sizler yeri geliyor kendi hayatınızdan ve ailenizden ödün vererek arama kurtarma faaliyetlerine gerçekleştiriyorsunuz. Özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kaçkar Dağları'nın zirvesinde gerçekleştireceğiniz eğitim faaliyetlerinizin kazasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavrun Yaylası, Mezovit Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın 3 bin metreyi aşan zirvelerinde gerçekleştirilecek yüksek irtifada ve buzulda arama kurtarma eğitimine 35 ilden 62 arama kurtarma teknisyeni ve AFAD Başkanlığı'ndan 15 eğitimci katılıyor.