  • BIST 88.965
  • Altın 143,855
  • Dolar 3,6265
  • Euro 3,8203
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Yunan Askerleri Kardak’a Yaklaşamadı

» »
Yunan Askerleri Kardak’a Yaklaşamadı
Kardak kayalıkları çevresinde nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayalıklara yaklaşmaya çalışan Yunan askerlerine izin vermedi.

Kardak kayalıkları çevresinde nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayalıklara yaklaşmaya çalışan Yunan askerlerine izin vermedi.

Bodrum'a 3,5 mil uzakta olan Kardak kayalıklarında 24 saat nöbet tutan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan askerlerinin Kardak kayalıklarına yaklaşmasına izin vermedi. Akşam saat 17.00 sularında Kardak kayalıklarına süratli bir şekilde gelen Yunan sahil güvenlik botu, karşısında Türk askerlerini görünce hızlı bir manevra yaparak geri çekildi. Türk karasularına girerek sınır ihlali yapan Yunan askerlerini yaklaşık 15 dakika boyunca kovalayan Türk Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede sınırdan çıkarmayı başardı. Kardak kayalıklarına yaklaşamadan geri dönen Yunan askerlerinin sık sık telsiz anonsu geçmesi dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gine Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü’ne Tadilat Ve Donanım Desteği21 Şubat 2017 Salı 16:53
  • Şehit Eşinin Parkasını Giydi21 Şubat 2017 Salı 16:28
  • Batman’da 362 Kadın Şiddet Gördüğü İçin Adli Mercilere Başvurdu21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Çift Cinsiyetli Kelebek Büyük İlgi Gördü21 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Burdur, Şehidini Uğurladı21 Şubat 2017 Salı 15:53
  • Samsun-çarşamba Havalimanının Tadilatı 1 Ağustos’a Ertelendi21 Şubat 2017 Salı 15:48
  • Türk Dünyası Bursa’da Buluştu21 Şubat 2017 Salı 15:43
  • "Kahramanlar Diyarından Adana’ya Şehitler Köprüsü"21 Şubat 2017 Salı 15:38
  • Türkiye Gazetesi’nin Acı Günü21 Şubat 2017 Salı 15:23
  • Kardak Kayalıklarında İnceleme21 Şubat 2017 Salı 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti