Samsunspor’un 1-1 berabere kaldığı Mersin İdmanyurdu maçında olaylar çıktı. Saha içerisinde sürekli sportmenliğe yakışmayacak hareketler sergileyen Sinan Kaloğlu, 82’nci dakikada oyundan çıkarken de tribünleri tahrik etti. Kapalı tribündeki taraftarlarla tartışarak hakaretler eden Sinan Kaloğlu’na Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, yanına kadar giderek sakin olmasını söyledi. Bu sırada Zeren’in de üzerine yürüyen Sinan, ortamı iyice gerdi. Bu sırada maçın hakemi Tolga Özkalfa’da Sinan Kaloğlu’na ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Soyunma odasına gidene kadar tribünlerle sözlü tartışmasını sürdüren Sinan’ın sportmenliğe yakışmayan tavrı büyük tepki çekti.
- BIST 88.830
- Altın 144,178
- Dolar 3,6361
- Euro 3,8595
- Samsun 7 °C
- İstanbul 13 °C
- Ankara 5 °C
- İzmir 12 °C
- Ordu 6 °C
- Sinop 7 °C
- Giresun 7 °C
- Amasya 4 °C
- Rize 4 °C
- Trabzon 5 °C
- ZEREN'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
- Adalet Bakanı Bozdağ: “Halk Karar Verecektir”
- Bakan Elvan: "Narenciye İhracatının Yüzde 35’i Mersin’den Yapılmaktadır"
- Gençlik Ve Spor Bakanı Kılıç, Banvit’i Tebrik Etti
- Ak Parti Ardahan Teşkilatı Referandum Startını Verdi
- Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Çorlu’da
- Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
- Kahramanmaraş’ta Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü
- Yaşlı Adama Motosiklet Çarptı
- Lüks Cip Seyir Halindeyken Alev Aldı
- Şırnak’ta Art Arda 3 Deprem
- Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı
- Uşakspor, Ortaca’dan 3 Puan Çıkardı
- ’Helikopter Düştü’ İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
- Perasovic: “Banvit’i Tebrik Etmek İstiyorum”
ZEREN'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Mersin İdmanyurdu’nun oyuncusu Sinan Kaloğlu, 82’nci dakikada oyundan çıktıktan sonra tribünlerle girdiği diyalogla ortamı gerdi. Çıkan olaylar sonrası kulübede kırmızı kart gören Sinan Kaloğlu’na Samsunspor taraftarı da büyük tepki gösterdi
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ZEREN'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜMersin İdmanyurdu’nun oyuncusu Sinan Kaloğlu, 82’nci dakikada oyundan çıktıktan sonra tribünlerle girdiği diyalogla ortamı gerdi. Çıkan olaylar sonrası kulübede kırmızı kart gören Sinan Kaloğlu’na Samsunspor taraftarı da büyük tepki gösterdi
KAFA KARIŞTIRAN ATAMATürkiye Futbol Federasyonu, geçen hafta Sivasspor maçını yönetim hakem Bahattin Şimşek'in babası Selami Şimşek'i Mersin İdmanyurdu ile oynanan maça gözlemci olarak atadı
Hayri Ülgen : Hakemliği bırak düdüğünü bırakTRT Spor Yorumcusu Hayri Ülgen, maçın hakemi Tolga Özkalfa'ya yönetiminden dolayı tepki göstererek, "Hakemliği bıraksın kendi işini yapsın" dedi
Huylu huyundan vazgeçmiyorSamsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yine aldığı ceza ile gündeme geldi. Daha önce de çalıştığı kulüplerde bir çok kez ceza alan genç teknik adam, böylesine zor bir süreçte kulübede değil, tribünde oturarak takımını yalnız bıraktı.
ÇARŞAMBA CEMİL MERİÇ'İN YILDIZLARIOkul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği'nde dereceye girerek, Trabzon'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılacak olan Çarşamba Cemil Meriç Ortaokulu iyi dereceyle dönmeyi hedefliyor
- Hastaneden Kaçıp Maça Geldi
- Ünlü Modacı Cemil İpekçi: ’’İndirim Çadırlarını Kaçırmayın, Büyük Fırsat’’
- Artvin Cerattepe İçin Horona Durdu
- Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Ömer Koç Oldu
- Fethiye’de Şubat Ayında Deniz Keyfi
- ‘Başkan’ Yazılı Atkılar Büyük İlgi Gördü
- İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk: "Terörle Mücadelemizi Sürdüreceğiz"
- Köln’de Karadeniz Rüzgarı
- Türkiye’nin İlk Turistik Denizaltısı Deneme Dalışını Yaptı
- Kraliçe 2. Elizabeth’in Pamuk Yorganı İnegöl’den
- Bakan Eroğlu: “Haliç’i Nasıl Temizlediysek Ergene’yi De Öyle Temizleyeceğiz”
- Tesk Genel Başkanı Palandöken: “İş Yeri Açan 100 Kişiden 68’inin Mesleki Eğitimi Yok”
- Müze Haline Getirilen Seka Fabrikasında Geçmişe Yolculuk
- (Özel Haber) Uçaklardan Esinlenip Pervaneli Klima Sistemi İçin Kolları Sıvadı
- Temizlik İşçisi Bulduğu 50 Bin Liralık Çeki Sahibine Teslim Etti
- Mimarlar, Engellilerin Yerine Geçti
- Kış Turizminin Yeni Gözdesi: Atabarı Kayak Merkezi
- İznik Akademi’de 6. Ders Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop’tan
- (Özel Haber) Bir Ailenin Yaşam Savaşı
- Ölüm Döşeğindeki Kanser Hastası Anne, Çocukları İçin Yardım İstedi
1/20
- Samsunspor- Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.