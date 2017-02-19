  • BIST 88.830
  • Altın 144,178
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C

ZEREN'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

»
ZEREN'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Mersin İdmanyurdu’nun oyuncusu Sinan Kaloğlu, 82’nci dakikada oyundan çıktıktan sonra tribünlerle girdiği diyalogla ortamı gerdi. Çıkan olaylar sonrası kulübede kırmızı kart gören Sinan Kaloğlu’na Samsunspor taraftarı da büyük tepki gösterdi

Samsunspor’un 1-1 berabere kaldığı Mersin İdmanyurdu maçında olaylar çıktı. Saha içerisinde sürekli sportmenliğe yakışmayacak hareketler sergileyen Sinan Kaloğlu, 82’nci dakikada oyundan çıkarken de tribünleri tahrik etti. Kapalı tribündeki taraftarlarla tartışarak hakaretler eden Sinan Kaloğlu’na Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, yanına kadar giderek sakin olmasını söyledi. Bu sırada Zeren’in de üzerine yürüyen Sinan, ortamı iyice gerdi. Bu sırada maçın hakemi Tolga Özkalfa’da Sinan Kaloğlu’na ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Soyunma odasına gidene kadar tribünlerle sözlü tartışmasını sürdüren Sinan’ın sportmenliğe yakışmayan tavrı büyük tepki çekti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Püren: “Eksik Olmamıza Rağmen 1 Puan Almak Sevindirici”17 Şubat 2017 Cuma 21:08
  • EVİMİZDE HAKEME TAKILDIK: 1-117 Şubat 2017 Cuma 19:48
  • SAMSUNSPOR:1 - HAKEM:117 Şubat 2017 Cuma 19:33
  • Samsunspor-Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri17 Şubat 2017 Cuma 19:14
  • Osman Özköylü davasını kazandı17 Şubat 2017 Cuma 18:40
  • Huylu huyundan vazgeçmiyor17 Şubat 2017 Cuma 18:30
  • Başkan Dündar'dan 2500 bilet17 Şubat 2017 Cuma 17:28
  • ASKON’DAN FORMALI DESTEK17 Şubat 2017 Cuma 16:49
  • HENTBOL'UN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI17 Şubat 2017 Cuma 07:52
  • TELAFİSİ YOK! HEDEF 3 PUAN17 Şubat 2017 Cuma 07:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti