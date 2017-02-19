ZEREN'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Mersin İdmanyurdu’nun oyuncusu Sinan Kaloğlu, 82’nci dakikada oyundan çıktıktan sonra tribünlerle girdiği diyalogla ortamı gerdi. Çıkan olaylar sonrası kulübede kırmızı kart gören Sinan Kaloğlu’na Samsunspor taraftarı da büyük tepki gösterdi

Samsunspor’un 1-1 berabere kaldığı Mersin İdmanyurdu maçında olaylar çıktı. Saha içerisinde sürekli sportmenliğe yakışmayacak hareketler sergileyen Sinan Kaloğlu, 82’nci dakikada oyundan çıkarken de tribünleri tahrik etti. Kapalı tribündeki taraftarlarla tartışarak hakaretler eden Sinan Kaloğlu’na Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, yanına kadar giderek sakin olmasını söyledi. Bu sırada Zeren’in de üzerine yürüyen Sinan, ortamı iyice gerdi. Bu sırada maçın hakemi Tolga Özkalfa’da Sinan Kaloğlu’na ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Soyunma odasına gidene kadar tribünlerle sözlü tartışmasını sürdüren Sinan’ın sportmenliğe yakışmayan tavrı büyük tepki çekti.