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Zeytin Festivalinde Renkli Yürüyüş

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Zeytin Festivalinde Renkli Yürüyüş
3. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi önünden Gemlik Demokrasi (İskele) Meydanına yapılan yürüyüş...

3. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi önünden Gemlik Demokrasi (İskele) Meydanına yapılan yürüyüş ile başladı.

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyinin düzenlediği 3. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nden yapılan yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Temizaltın, kurum, dernek ve STK temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar da katıldı. Ayrıca programda bir diğer dikkat çeken detay ise AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, yönetimleri ve meclis üyelerinin katılarak birlikte yürümesiydi. Ayrıca yürüyüşte Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek ve Ahıska ekipleri de yer aldı. Yürüyüş mehter takımı eşliğinde yapıldı.

Festvial kortejine Umurbey ve çevre köylerde zeytin üreticiliğiyle uğraşan vatandaşlar da, traktörleriyle destek verdi. Yürüyüş, çeşitliliği ve renkliliğiyle dikkat çekti. Yürüyüş sonrasında Gemlik Atatürk Anıtı'na gelen katılımcılar, zeytin dallarından oluşan "Gemlik Zeytini Festivali" çelengini Gemlik Atatürk Anıtı'na sundular. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim'in çelenk sunmasının ardından katılımcılar, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanına (İskele Meydanı) geldiler.

Festivalin açılış kurdelesi, meydanda kurulan sahnede kesildi. Sahnenin zeytin dalları ve geçmiş yıllarda zeytin toplamakta kullanan zeytin küfeleriyle donatılması dikkat çekerken, geçtiğimiz yıllara göre zeytinin figürlerinin festivalde daha çok yer alması dikkatlerden kaçmadı. Merkezde bulunan stantlarda, genellikle köylüler ve kooperatifler ürünler sergiledi. Sahilin devamında yer alan stantlarda ise bazı yöresel dernekler, yardımlaşma dernekleri ve el ürünleri stantları yer aldı. Festival halk oyunları ve Gemlikli sanatçıların konseri ile devam etti.

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