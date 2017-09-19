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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ile karşılaştı. 90 dakikası 2-2 biten karşılaşmayı uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Gazişehir Gaziantep 3-2 kazanarak kupada tur atlayan ekip oldu.

Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Erman Toroğlu ve yaklaşık 2 bin kişi izledi. Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmanın ilk yarısı Gazişehir Gaziantep'in 2- 0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Bodrumsporlu Celal ve Abdullah'ın attığı goller ile ilk 90 dakika 2-2 bitti. 15'er dakikalık uzatmaların ilk yarısında her iki takım da gol bulamazken, ikinci 15 dakikanın sonunda Gazişehir Gaziantepli Özgür Can takımına galibiyet getiren golü attı.

Özellikle ikinci yarısı baştan sona heyecanlı geçen karşılaşmanın önemli pozisyonları ise şu şekilde:

8. dakikada yaşanan karambol sonucunda verilen korner vuruşunu değerlendiren ve ceza sahası içinden şut çeken Pierre skoru maçın ilk dakikalarında 1-0 yaptı.

17. dakikada Gazişehir atağında ceza sahası içerisinde Emrah'ın Okan'a yaptığı müdahale sonucunda Gazişehir penaltı kazandı penaltı vuruşunu Özgür Can kullandığı ama değerlendiremedi.

21. dakikada Gazişehir'in sağ kanattan geliştirdiği atakta yaşanan karambolde Özgür Can topla buluştu ve ceza sahası içerisinde çektiği şut takımına 2. golü kazandırdı.

29. dakikada Bodrumspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Mert ceza sahası içerisinde topla buluştu Mert'in yaptığı vuruş auta çıktı.

41. dakikada Bodrumspor atağında sol kanattan yaşanan karambolde Celal ceza sahası içerisinde Semih'e pas vermek istedi ancak Semih pası değerlendiremedi.

50. dakikada Bodrumsporun sol kanattan geliştirdiği atakta Celal altıpas içerisinde topla buluştu yaptığı vuruş takımına ilk golü kazandırdı.

79. dakikada Bodrumspor'un sol kanattan geliştirdiği atağı Gazişehirli oyuncular faul ile durdurdu. Hakemin verdiği frikik kararı sonunda ceza yayı dışarısından vuruşunu yapan Abdullah skoru 2-2'ye çıkardı.

110. dakikada Gazişehir'in yaptığı atakla Bodrumspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Özgür Can'ın yaptığı vuruş takımına galibiyet golünü getirdi.

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