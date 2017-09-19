Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Boluspor evinde Sinopspor ile oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Sezgin Çınar xx, Habip Tiryaki xx
Boluspor: Sabri Can xx (Cengiz Han Şarlı dk. 86 x), Renato Arapi xx, İrfan Başaran xx, Kutay Aydın xx (Emre Adiloğlu dk. 56 xx), Furkan Şeker xx, Hakan Özkan xx, Burak Asan xx, Furkan Demir xx (Mustafa Coşkun dk. 70 xxx), Cengiz Umut Meraş xx, Mustafa Durak xxx, Te Vrede xxx
Yedek: Melih Okutan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Sinopspor: Ertuğrul Furkan xx, Muharrem Kaya xx, İlhan Türen xx, Hakan Salgırboyu xx, Celalettin Erel xx (Çağlayan İrece dk. 62 xx), Tamer Erbaş xx (Selçuk Er dk. 88 ?), Da Costa xx, Mustafa Tahran xx, Burak Baba xx (Sinan Demircan dk. 69 xx), Ahmet Maran xx, İbrahim Bangura xx
Yedekler: Miraç Yardım, Umut Bavagir, Mahmut Özyılmaz
Teknik Direktör: Mehmet Köseoğlu
Goller: Mustafa Durak (dk. 31), Te Vrede (dk. 64), Mustafa Coşkun (dk. 84) (Boluspor)
Sarı kartlar: Furkan Şeker, Burak Asan (Boluspor), İlhan Türen (Sinopspor)
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