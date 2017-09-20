Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Samsunspor, sahasında normal süresi 3-3 sona eren mücadelede 3. Lig ekibi Ankara Demirspor'a penaltı atışları sonucunda 6-4 mağlup olarak kupadan elendi.
Samsunspor'da taraftar ile tartışan Alpay Özalan, 35. dakikadan sonra yedek kulübesinden dışarı çıkmadı. Takıma yardımcı antrenörler direktif verdi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Kerem'in vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
10. dakikada Samaras'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Göksu'nun şutu direğin sağından kornere çıktı.
22. dakikada Gökay'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Ercan'ın kafa vuruşu kaleciden sekti. Dönen topta meşin yuvarlağı filelere gönderen Kemal İşlemek'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
34. dakikada Ankara Demirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunu kaleci Sifakis son anda kontrol etti.
52. dakikada Ankara Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Hasan Kaya'nın kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-2
58. dakikada Halil İbrahim ortasında ceza sahasında Gökay İravul'un şutu ağlara gitti. 1-2
60. dakikada uzaktan vurulan şutta kaleci Sifakis'ten dönen topu Hasan Kaya, tamamladı. 1-3
68. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Gökay, topu kalecinin bakışları arasında 90'a gönderdi. 2-3
88. dakikada Kenan Karışık'ın pasında altıpas çizgisinde topla buluşan Chibuike, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-3
Stat: Eski Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Caner Ak xx, Ömer Özkoç xx, Furkan Ürün xx
Samsunspor: Sifakis x, Kemal İşlemek x, Ercan Yazıcı xx, Ahmet Solakel x (Chibuike dk. 70 xx), Samaras x (Ayite dk. 56 x), Göksu Türkdoğan x, Halil Pekşen xxx, Gökay İravul xxxx, Samed Kılıç x (Kenan Karışık dk. 46 xx), Abdülkerim Bardakçı xx, Ömer Kandemir x
Yedekler: Furkan Köse, Oğuz Gürbulak, Ahmet Cebe, Enes İslam, Furkan Yıldırım
Teknik Direktör: Alpay Özalan
Ankara Demirspor: Bahadır Güngördü x, Bilal Özhan x (Celal dk. 90+2 x), Burak Sürmeli xx, Barış Gök xx, Hüseyin Erol xx, Hasan Kaya xxxx, Ahmet Şahbaz xx, Çınar Tarhan x, Burak Öksüz x (Adem dk. 115 ?), Sebahattin Usta x (Güney dk. 76 x), Kerem Vapurluoğlu xxx
Yedekler: Muhammed Özturan, Barış Yılmaz, Okan Ünal, Mehmet Tunç
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Goller: Gökay İravul (dk. 58 ve 68), Chibuike (dk. 88) (Samsunspor), Kerem Vapuroğlu (dk. 5), Hasan Kaya (dk. 52 ve 60) (Ankara Demirspor)
Penaltılar:
Atanlar: Gökay İravul (Samsunspor), Ahmet Şahbaz, Güney Tutçuoğlu, Burak Sürmeli (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ercan Yazıcı, Göksu Türkdoğan, Gökay İravul, Abdülkerim (Samsunspor), Burak Sürmeli, Celal Çırpanlı (Ankara Demirspor)
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