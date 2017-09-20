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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Bursaspor, Tarsus İdman Yurdu'nu ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Bursaspor, Tarsus İdman Yurdu'nu ağırladı. Müsabaka yeşil-beyazlı ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Cristobal Jorquera'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Deniz Yılmaz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

4. dakikada Deniz Yılmaz'ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Cristobal Jorquera, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

20. dakikada Josua John'un ortasına iyi yükselen Deniz Yılmaz'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

22. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Josua John'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

45. dakikada Furkan Soyalp'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Anıl Demir, kornere çeldi.

56. dakikada Cristobal Jorquera'nın pası ile ceza sahasına giren Deniz Yılmaz, top kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 3-0

65. dakikada Alper Yener'in sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.

71. dakikada Josua John'un ara pasında aşırtma bir vuruş yapan Yusuf Erdoğan'ın şutu kalecinin ayaklarına çarparak auta çıktı.

82. dakikada Alper Yener'in kullandığı serbest vuruşu Muhammed Şengezer, güzel bir kurtarışla kornere çeldi.

87. dakikada yaptığı presle topu defanstan alan Sinan Bakış, ceza sahasına girdiği gibi yaptığı vuruşla golünü attı. 4-0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Onur Karabaş xx, Serkan Gençler xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx

Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Ertuğrul Ersoy xx, Titi xx (Paschal Okoli dk. 58 xx), William Ekong xx (İsmail Konuk dk. 58 xx), Onur Atasay xx (Sinan Bakış dk. 79 xxx), Merter Yüce xx, Cristobal Jorquera xxx, Josua John xx, Furkan Soyalp xxx, Yusuf Erdoğan xxx, Deniz Yılmaz xxx

Yedekler: Harun Tekin, Aziz Behich, Mikel Agu, Emmanuel Badu, Bilal Kısa, Kubilay Kanatsızkuş, Kofi Atta

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir xx, Alper Yener xx, Cemal Kavalcı x, Burak Koçer x, İbrahim Hırçın x, Abdurrahman Canlı x, Muhammed Ali Kurt x (Ahmer Taner Çukadar dk. 45 x), Samet Eker x (Furkan Mızrak dk. 67 x), Mert Özdestici x, Ali Sinan Gayla x (Erhan Kılınç dk. 75 x), Kubilay Serbest x

Yedekler: Murat Ayaz, Emre Turgut, Onur Şirin

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Goller: Deniz Yılmaz (dk. 2 ve 56), Cristobal Jorquera (dk. 4), Sinan Bakış (dk. 87) (Bursaspor)

Sarı kartlar: William Ekong (Bursaspor), Ahmer Taner Çukadar (Tarsus İdman Yurdu)

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