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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Şanlıurfaspor, Pazarspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Şanlıurfaspor, Pazarspor ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmayı Şanlıurfaspor penaltılar neticesinde 5-3 kazanarak tur atladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Şanlıurfaspor'da Emir Can Sayar 58. dakikada, Pazarspor'da ise Sinan Uzun 66. dakikada karşılıklı birer gol attı. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılamada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi. Şanlıurfaspor attığı penaltılardan 4'ünü gole çevirerek maçı 5-3 kazandı.

Stad: Mardin 21 Kasım

Hakemler: Yakup Bakır xx, Bülent Uludoğan xx, Suat Güz xx

Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan xx, Deniz Çevik xx, Bahadır Öztürk xx, Nuri terliksiz xx, Şaban Özel xx, Tolgahan Erbay xx, Fahri Tatan xx, Erhan Yılmaz xx, Emir Can Sayar xxx, Feridun Kıroğlu xx (Oğuzhan Acar dk. 72 x) , Abdulkadir Akyıldız xx

Pazarspor: Salih Şenbaş xx, Egemen Zengin xx, Ufuk Buncukçu xx, Zafer Cansız xx, Emrecan Afacanoğlu xx, Maksut Birben xx, Fatih Şen xx, Mehmet Aytemiz xx, Mahmut Caner Alioğlu xx, Turgay An xx, Sinan Uzun xxx

Goller: Emir Can Sayar (dk. 58) (Şanlıurfaspor), Sinan Uzun (dk. 66) (Pazarspor)

Sarı Kart: Tolgahan Erbay (Şanlıurfaspor)

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