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Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 4 (Maç Sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 4 (Maç Sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip bir üst tura yükseldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Can Demir'in ortasında ceza sahası içerisinde Atabey'in kafa vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı.

56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aatıf'ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-1

68. dakikada Valbuena'nın ceza sahasından sert şutunda top filelere gitti. 4-1

77. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Atabey'in şutu auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erkam'ın şutunda kaleci Ertem meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Gençerler xx, Engin Erdem xx

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tolgahan Mulla Çiçek xx, Yiğit İncedemir xx, Umut Sönmez xx (Lingane dk. 73 x), Loemba xx (Mustafa dk. 71 x), Erhan Kartal xx, Mendy xxx (Batuhan dk. 82 ?), Erkam Develi xx, Sezer Özmen xx, Can Demir Aktav xx, Atabey Çiçek xx

Yedekler: Nusret Can Körümdük, İsmail Şahmalı, Uğurcan İkikardeş, Canpolat Çelik, Douhadji, Hasan Kaya, Ahmet Can Genç

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Fenerbahçe: Erten Ersu xx, Neto xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla xx, Ozan Tufan xx, Valbuena xxx (Yiğithan dk. 78 x), Neustaedter xx (Serhat dk. 78 x), Muhammed xx, Oğuz Kağan xx, Aatif xxx, Fernandao xxx (Ahmethan dk. 60 x)

Yedekler: Volkan Demirel, Kameni, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Giuliano, Josef de Souza

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Fernandao (dk. 24 ve 44), Aatıf (dk. 57) (Fenerbahçe), Mendy (dk. 34) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Erhan Kartal (Adana Demirspor)

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