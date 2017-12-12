Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Orhangazi Belediyespor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, sahasında Orhangazi Belediyespor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, sahasında Orhangazi Belediyespor ile karşılaştı. Mücadeleden Orhangazi Belediyespor 3-2 galip ayrıldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Antalyaspor, bu sonuçla bir üst tura çıktı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Emre Mest'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Koray'ın kafa ile vuruşu auta gitti.

17. dakikada Emre'in pasında topla buluşan Menez'in sert şutunu kaleci Erman kornere gönderdi.

25. dakikada Yekta'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza alanında iyi yükselen El Kabir'in kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-0

40. dakikada Koray'ın pasında Mustafa Yüksektepe meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

58. dakikada Sangare, ceza sahası içinde rakip oyuncunun müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Emre, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

83. dakikada İlhan, rakip ceza alanında Sangare'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakeme penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya geçen Koray, skora dengeyi getiren golü attı. 2-2

89. dakikada Kadir'in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen İlhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Stat: Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx

Antalyaspor: Ozan xx, Sangare x, Yusuf xx, Diego xxx, Musa x, Harun xxx, Yekta xx (Zeki dk. 71 x), El Kabir xx, Menez (Deniz dk. 61 xx), Aydın xx (Charles dk. 46 xx), Emre xx

Yedekler: Ferhat, Hamdi, Oğuzhan, Chico, Mustafa İnan

Teknik Direktör: David Badia

Orhangazi Belediyespor: Erman xx, Kadir xx, Muhammet xxx, Uğur xx, Mustafa Demir xx (Murat dk. 68 xx), Hasan xx, Oğuz xx, Yunus Topçu xx (İlhan dk. 77 x), Mustafa Yüksektepe xxx (Yunus Öz dk. 65 xx), Emre Mest xx, Koray xx

Yedekler: Ercan, İbrahim, Duhan, Ahmethan

Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü

Goller: El Kabir (dk. 25), Emre (dk. 59 pen.) (Antalyaspor), Mustafa Yüksektepe (dk. 40), Koray (dk. 84 pen.), İlhan (dk. 89) (Orhangazi Belediyespor)

Sarı Kartlar: Musa, El Kabir, Deniz (Antalyaspor), Adem (Orhangazi Belediyesi)