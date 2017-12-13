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Ziraat Türkiye Kupası: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (Maç Sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (Maç Sonucu)
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

49. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Pereira'nın şutunu kaleci köşeden çıkarttı.

60. dakikada Rahman'ın ceza sahasına ortasında Aytaç'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

85. dakikada Rahman'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Dening topu auta gönderdi.

Stat: Malatya

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Murat Yıldırım x, Barazite x (Boutaib dk. 61 x), Eren xx (Dening dk. 76 x), Sincere xx, Ferhat Canlı xx (Pereira dk. 46 x), Murat Akça x, Aytaç Kara x, Mina xx, Rahman Buğra xx, Diallo x

Yedekler: Ertaç, Sadık, Turgut, Cissokho, Chebake, Burak Kavlak, Furkan Pekşen

Teknik Direktör: Erol Bulut

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Koray Altınay xx, Ninaj xx, Doukara xx (Cikalleshi dk. 78 ?), Regattin xx, Prochazka xx, Moreira xx, Tugay Kaçar x, Aminu Umar xxx (Özer dk. 55 x), Sadeghian xx (Numan dk. 62 x), Anıl Karaer xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Maxso, Burak, Ali Eren, Ahmet

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Aminu Umar (dk. 19) (Osmanlıspor), Eren (dk. 27) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Tugay Kaçar (dk. 1) Osmanlıspor

Sarı kartlar: Koray Altınay, Karcemarskas (Osmanlıspor)

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