Ziraat Türkiye Kupası: Sivas Belediyespor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topta Yakup'un ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Eray kornere çeldi.
8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eren Derdiyok'un şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
10. dakikada Gökay'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Eren Derdiyok kale sahasına topu kafayla Sinan Gümüş'e indirdi. Topa gelişine vuran Sinan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
27. dakikada sol kanattan Ozan'ın kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa ceza sahası içerisinde sert vuran Niyazi topu direğin yanında dışarı gönderdi.
43. dakikada sağ kanattan Ozan'ın ceza sahasına ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Samet topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Soner Maraş xx
Sivas Belediyespor: Serkan xx, Tunay xx, Yakup xx, Ali Aydın xx, Fatih xx, Ahmet Arı xx, Hüseyin xx, Samet xx, Eren Görür xx, Ozan xx, Niyazi xx
Yedekler: Osman, Nuri Melih, Uğur, Feyyaz, Sinan Akaydın, Seyid Ahmet, Gürkan
Teknik Direktör: Serdar Bozkurt
Galatasaray: Eray xx, Tarık xx, Ahmet Çalık xx, Koray xx, Selçuk xx, Recep xx, Gökay xx, Emrah xx, Sinan Gümüş xx, Eren Derdiyok xx
Yedekler: Batuhan Ahmet, Rodrigues, Barış, Ramazan, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil, Sefa
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Samet (dk. 43) (Sivas Belediyespor), Sinan Gümüş (dk. 10) (Galatasaray)
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