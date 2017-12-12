Zonguldak’ta Çıkan Yangın Korkuttu

Zonguldak'ta bir apartmanda devam eden doğalgaz çalışması sırasında yangın çıktı.

Zonguldak'ta bir apartmanda devam eden doğalgaz çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, 15.00 sıralarında Merkez Kapuz Mahallesi Palmiye Sitesinde 9 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın 8'inci katıda doğal gaz tesisatı kurulduğu sırada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.