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Rektör Uzun’a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

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Rektör Uzun’a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tebrik için ziyaretine gelenleri kabul etti. Ziyaretler kapsamında Bartın Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, Bartın Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Defterdar Muhammed Osman Şener, Bartın İl Gümrük Müdürü Burhan Ayhanoğlu, İl Dernekler Müdürü Ekrem Ali Altuntaş, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri, Bartın Halk Bankası Müdürü Raşit Şimşek, Bartın Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yaman, Bartın Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Uzun'a yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür eden Rektör Uzun, "Bartın merkezde yaşayan her 100 kişiden 23'ünün üniversite mensubu olduğu biliniyor. Bu noktada Bartın'ın en önemli dinamiklerinden birinin Bartın Üniversitesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yaptığımız çalışmalarla bir yandan üniversitemizi daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflerken, diğer yandan şehrimizi ekonomik, sosyal ve kültürel konularda desteklemek için gayret göstereceğiz. Üniversitemiz iç ve dış dinamiklerini harekete geçirme sorumluluğuyla, ülkesine ve bölgesine güç katan ve teşvik eden taraf olacaktır" dedi.

Rektör Uzun’a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Rektör Uzun’a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Rektör Uzun’a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

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